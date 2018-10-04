Surface tablet ve dizüstü yenilendi

MICROSOFT'UN yeni Surface Laptop
2 ve Surface Pro
6 ürünleri sonunda ortaya çıktı. Yeni dizüstü bilgisayar ve tablet Türkiye'de satılmasa da yakından takip ediliyor. Surface Pro 6'nun siyah, mavi, kırmızı veya platin griye sahip farklı renk tercihleri bulunuyor. Ürün 16 GB'a kadar bellek ve 1 TB SSD depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. 12.3 inçlik ekrana sahip Surface Pro 6, mobil çalışan kullanıcılar için 720 gram ağırlık ve 13 saat pil ömrüyle dikkat çekiyor. Microsoft
, Surface Laptop 2'nin orijinal Surface Laptop'a göre yüzde 85'lik bir hız artışı olduğunu iddia ediyor. 4GB ve 8 GB belleğe sahip Surface Laptop 2, 256 GB depolama alanıyla geliyor. USB C girişine hala direnmesi Microsoft ürünlerinin akımı geriden takip ettiği izlenimi veriyor.