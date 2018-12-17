Meydan İstanbul “Dünya’nın En İyi Perakende Geliştirme Projesi” seçildi

Dünya'ya yeni trend yaratan, yeni jenerasyon projeleri ile kapsamlı bir renovasyon sürecinden geçen Meydan İstanbul AVM, yeni projelendirdiği Sosyal Alanlar'ı ile emsalsiz bir Yaşam Merkezi'ne dönüştü.

MEYDAN İSTANBUL AVM'YE AVRUPA'DAN ÖDÜL YAĞDI

Meydan İstanbul AVM 3 ayrı ödül kazandı. Yirmi yedi yıldır Londra'da düzenlenen Avrupa'nın ve Dünya'nın en prestijli ödül yarışması International Property Awards 2018 - 2019 (Avrupa ve Dünya Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması'nda Meydan İstanbul AVM, geçtiğimiz 2 senede kapsamlı yenilenme projeleri ve perakende sektörüne getirdiği yeni jenerasyon mimari uygulamaları ile yarışmaya katılan Dünya'daki diğer rakiplerinde dahi hayranlık uyandırdı.

Perakende geliştirme projelerinde 'Dünya'nın En İyi Perakende Geliştirme Projesi', 'Avrupa'nın En İyi Mimari Projesi', ve "Avrupa'nın En İyi Sosyal Alanları" ödüllerini kazanarak ödül törenine damgasını vurdu. Ödüller Londra'da gerçekleştirilen törende İcra Kurulu Üyesi Merve Gülay'a International Property Awards Başkanı Ben Newman ve House of Lord Best Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Stuart Shield tarafından verildi.

AVRUPA'NIN EN İYİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ SEÇİLDİ

Meydan İstanbul AVM, Londra'da yapılan yarışmada son 2 senedir gerçekleştirdiği kapsamlı yenilenme projeleri ve perakende sektörüne getirdiği yeni jenerasyon mimari uygulamalarıyla rakiplerinden tamamen ayrıştı. Ödül alan ek proje geliştirmelerinde Mimari'yi METEX Design Group Mimar Sinan Kafadar, İç Mimari'yi 'Mahalle' ve hizmet alanları tasarımları ile Designist Mimar Aslı Dayıoğlu, Mekanik Projeleri Çilingiroğlu Mühendislik, Statik Projeleri MPI Mühendislik, Sesa Mühendislik üstlendi. Türk Proje Grupları Meydan İstanbul AVM projesiyle dünyada ses getirdi.