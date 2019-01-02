TARSİM 1,1 milyar lirayı aşkın hasar ödedi!

TARSİM'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin, önceki yıllarda olduğu gibi, 2018'de de üreticisiyle, paydaşlarıyla, çalışanlarıyla ve devletin desteğiyle büyüdüğü, güçlendiği, sistemin sürdürülebilir ve dengeli yapısının muhafaza edildiği bildirildi.

2018 yılına ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, sistem çerçevesinde 2018'geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi ve 25 milyon dekar alan sigortalandı. Sigortalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısındaki artış önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ederek yüzde 42'lik yükselişle 3,6 milyona ulaştı.

Sigortalanan tarımsal varlık değeri yıl sonu itibarıyla bir önce yıla göre yüzde 40 artışla 42,3 milyar lira gerçekleşti. Ağırlığı bitkisel ürün sigortaları olmak üzere bütün branşlarda 2 milyar liranın üzerinde prim üretildi.

Yıl genelinde çeşitli nedenlerden ötürü 360 bine yakın hasar ihbarı alındı. İhbarlarda dolu, don, fırtına ve sel-su baskını, ölüm, zorunlu kesim, çeşitli hastalıklar gibi nedenler başı çekerken, Malatya, Manisa ve Konya gibi iller ile buğday, kayısı, üzüm, elma gibi ürünler öne çıktı. Hayvan Hayat Sigortalarında ise zorunlu kesim ve ölüm gibi sebepler başı çekti.

Başarıyla gerçekleştirilen büyük ve hacimli operasyon sonucunda, üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.

"ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK YENİLİKLER HAYATA GEÇTİ"

Yeni yıl itibarıyla tüm tarım sigortası branşlarında, üreticinin yüzünü güldürecek çok sayıda yenilik hayata geçti. Gerek yeni teminatların, gerekse üretici lehine yapılan iyileştirmelerin sisteme ivme kazandırması bekleniyor.

Öte yandan, sistem özellikle son yıllarda küresel düzeydeki başarısını arttırmaya, ülkeyi gururla temsil etmeye ve dış temaslarını geliştirmeye devam ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2018'de de dünyada bu alandaki gelişmeleri merakla takip ederek bilgi edinmek isteyen çok sayıda ülkenin temsilcisi ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Son olarak bu başarı, geçen günlerde Azerbaycan'da ilgili bakanlıklar arasında imzalanan "Tarım Sigortaları Alanında İş birliği Protokolü" ile taçlandırıldı. İmzalanan bu protokolle, ülke olarak kardeş ülke Azerbaycan'da benzer bir yapının kurulmasında ve işletilmesinde etkin bir rol üstlenilecek. Bununla birlikte sistem, teknolojik gelişmelere ve dijitalleşmeye hızlıca uyum sağlama performansını da her geçen yıl geliştiriyor. Bu doğrultuda, geçen yılın bir diğer önemli başlığı, TARSİM'in hayati fonksiyonlarından biri olan risk inceleme ve değerlendirme ile hasar tespit süreçlerinde uydu teknolojileri ile insansız hava araçlarının (İHA) uygulamaya alınması oldu.

TARSİM, 2018'de organizasyonel yapısını da güçlendirmeye devam etti. Artan taleplere ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilmek ve memnuniyeti en üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla Türkiye genelinde 11 farklı noktada konumlanan bölge müdürlüklerine bir yenisi daha eklendi ve Kayseri Bölge Müdürlüğü geçen ay hizmet vermeye başladı.