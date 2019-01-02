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- Yağmurun ardından açan ilk güneşle birlikte ormana çıkıyorlar- Çıntar mantarı mide, romatizma, kansızlık, zihinsel yorgunluğa iyi geliyor- Pazarda kilogramı 20 TL'den satılıyor sofralardan eksik olmuyor(Fotoğraflı)Talip DemirciANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan ve halk arasında melki ya da kalıca mantarı olarak bilinen mantar çıntar mantarı yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, yağmurun ardından açan güneşle birlikte özellikle çam ağaçlarının diplerinde kendiliğinden ortaya çıkan mantarı toplayabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor.Dağlık ve ormanlık alanlarda yağmurun ardından özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakları altında, çayırlıklarda kendiliğinden ortaya çıkan çıntar mantarı keskin kokusu ve yumuşak yapısıyla biliniyor. Toplaması emek isteyen mantarın zehirli mantarlardan ayrılması da ustalık istiyor. Pazarda kilosu 20 liraya satılan mantar, mangal ızgara, sote ve kavurma olarak sofralardaki yerini alıyor.Mantar toplamaya rastgele çıkılmayacağına dikkati çeken Mustafa Demirci, "Yağmur yağacak, yapraklar dökülecek, yağmur suyuyla çürüyerek torf haline gelecek. İlk güneşli günde çıkacaksın mantara. Tarlada ekilmiş gibi tek tek toplayacaksın. En kaliteli mantar özelikler pıynar ağaçları altında çıkar, çok kaliteli ve lezzetlidir. Sandal ağaçlarının altındaki mantarlar da güzeldir. Çamın altındaki mantar lezzetli olmaz, sert olur. Kaş bölgesinin pıynar ve sandal mantarı kalite ve lezzette on numaradır" dedi.Binbir derde devaİçinde kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitaminleri barındıran mantarın bağışıklık sistemine faydalı olduğu mide rahatsızlıklarına, romatizmal ağrılara, kansızlığa, zihinsel yorgunluğa iyi geldiği biliniyor.02.01.2019 10:39:41 TSINNNN