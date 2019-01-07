Oto alırken 47 milyar TL’lik kredi kullandık

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Bireyselve tüketici kredileri 2018'de 518 milyar TL büyüklüğüne ulaşırken, otomotiv alımı için kullanılan kredi miktarı 47 milyar 498 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüketiciler kredi kullanımı için finansman şirketlerini tercih etti. 2018'de otomobil kredisinde finansman şirketlerinin payı, yüzde 53'den yüzde 56'ya çıktı. 2018'in son iki ayındaki ÖTV indirimiyle, otomotiv pazarında yaşanan canlılığın, finansman sektörüne de yansıdığını ifade eden ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, 2018'de 17 bin 368 araç için 743 milyon TL kredi kullandırdıklarını söyledi. Irmak, "ÖTV indiriminin uygulandığı kasımaralık aylarında 5 bin 454 araç için 190 milyon TL kredi temin ederken, yıllık kredi adedimizin yüzde 31'lik kısmı son iki ayda gerçekleşti" şeklinde konuştu.