Vakıf Emeklilik’ten ‘VE Ailem’ sigortası

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Vakıf Emeklilik, yeni ürünü VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası ile müşterilerine sevdiklerini güvence altına alma fırsatı sunuyor. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu ölüm durumunda sigortalının yasal varislerine ya da belirleyeceği kişilere tek seferde toplu ödemenin yanı sıra geride kalanlara 10 yıl boyunca her ay maaş ödemesi sunuyor. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının belirlediği çocuğuna 10 yıl boyunca yılda bir kere eğitim destek ödemesi yaparak ailesinin geleceğini, sigortalının kaza neticesinde sakat kalması durumunda ise sakatlık tazminatı sağlayarak sigortalının hayatını güvence altına alıyor. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası'nda 2 ayrı teminat paketi bulunuyor. Primler, teminat tutarına göre değişiyor. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, yeni ürünle ilgili yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre Türkiye'de toplam hane halkı sayısının 22 milyon 676 bin olduğunu belirterek, "Bunun yüzde 66,1'i çekirdek aileden oluşuyor. 2016-2017 eğitim yılı verilerine göre de ülkemizde toplam 17 milyon 319 binden fazla öğrenci bulunuyor. Yeni ürünümüz de bu toplumsal gerçek ve ihtiyaçlara göre tasarlandı" diye konuştu.