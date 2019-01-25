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- Ilgaz Dağı en yoğun sezonunu yaşıyor- Doğal güzellikleri ile iç içe olan Ilgaz Kayak Merkezi, kayak severlerin ilgi odağı(Fotoğraflı)Yasin Erdem - İbrahim ÇorbacıKASTAMONU (İHA) - Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda hafta sonu kadar hafta içinde de yoğunluk yaşanıyor.Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi, Ankara, İstanbul ve çevre iller başta olmak üzere pek çok kentten kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Sömestr tatiliyle birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Hafta içi boyunca konaklama ve günü birlik ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Ilgaz, kayak keyfinin yanı sıra karlar altındaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel güzellikle tatilcilere keyifli anlar yaşatıyor.Ilgaz Dağı'nın ortaya koyduğu güzellikler drone ile havadan da görüntülendi.Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesisleri Müdürü Can Erdem, Ilgaz'ın manzarasının da ayrı bir güzellikte olduğunu ve pistlerin ağaçlık alanların içinde olmasının ilgiyi daha da arttırdığını dile getirdi.(YE-NT-Y)25.01.2019 11:15:22 TSINNNN