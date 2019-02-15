Halkbank’tan ekonomiye 334 milyar TL katkı

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Halkbank, 2018'de toplam kredilerini bir önceki yıla göre yüzde 28 artırarak 333.6 milyar TL'ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerini de içeren toplam ticari kredileri aynı dönemde yüzde 31.6 artış göstererek 288.9 milyar TL'ye yükseldi. 2017 yılsonuna kıyasla yüzde 28.8 oranında artırdığı toplam mevduatını 248.9 milyar TL'ye çıkaran bankanın bilanço büyüklüğü ise; yüzde 23.9 artarak 378.4 milyar TL'ye ulaştı. Bu yıl da KOBİ'ler ile Esnaf ve Sanatkârların en büyük destekçisi olmayı hedefleyen Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını yüzde 15.9'a taşıdı.Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Önceliğimiz müşterilerimize temas etmek, onları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru tespit edip yerinde çözüm önerileri getirmektir. Toplam kredilerimizde ve toplam mevduatımızdaki yüksek artış, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden biri olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" dedi. İşletmelerin nakdi veya gayrinakdi krediye ihtiyaç duydukları anda akla gelen ilk bankalardan birinin Halkbank olduğunu belirten Arslan, "Nakdi kredilerde bu yıl önceliğimiz yine KOBİ'ler olacak. Türkiye ekonomisine verdiğimiz destekler ülkemizi daha da ileri taşıyacaktır" şeklinde konuştu. Arslan, bankanın esnaf ve sanatkârın yanında olduğunu da belirtti.