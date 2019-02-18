Damacana suda vurguna geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, marketler, pazar yerleri ve hallerdeki ürünlerde arztalep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ambalajlı suda fiyat artışlarını yakından izlediklerini belirterek, "Önemli pazar payına sahip firmalardan fiyat artışlarının gerekçesine ilişkin bilgi ve belge istedik. Bu konuda titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.Geçen yıl döviz kurundaki hareketlenmeyi bahane eden imalatçı, dağıtıcı ve perakendeciler damacana sulara yüzde 60'lara varan zam yaptı. Ekonomiye yönelik güven adımlarıyla döviz kurunda yaşanan düşüşe karşın bu fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Temel besin maddesi olduğu için fiyatı tarifeye bağlı olan damaca sular için (19 litre dönüşümlü) tavan fiyat 9.5 lira olarak belirlendi. Yine aynı tarife kapsamında 19 litre dönüşümsüz damacananın da 11 liraya satılması öngörüldü. Bazı firmaların tarifede yer alan fiyatların üzerinde satış yaptıklarına yönelik şikâyetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık ilgili firmaların satış fiyatlarını takibe aldı. Bir aile ortalama günde 4-5 litre içme suyu tüketiyor. Aylık tüketim de 120- 160 litreyi buluyor. Ayda ortalama 6-8 adet içme suyuna ödenen tutar 100 lirayı geçiyor.İlçelere de bildirilen su tarifeleri şöyle: "19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9.5 lira, 19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira, 10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira, 5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira, 1.5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira, 0.33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0.5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira, 300 cc bardak su (40 adet) 11 lira."