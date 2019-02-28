HÜRKUŞ-C siyaha boyandı

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleri üzerine, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, tasarımı da firmaya ait HÜRKUŞ uçağı projesinde ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 uçak siparişi verilmesi öngörüldüğü bildirildi.

Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığına operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak olan HÜRKUŞ-C'nin, Jandarma pilotlarının talepleri sonrasında siyaha boyandığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin korkulu rüyası olacak uçağın hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, HÜRKUŞ-C'nin, mart ayında, TÜBİTAK SAGE'nin Togan mühimmatı atması planlandığı da kaydedildi.