Türk Telekom’dan çocuklara sanal koruma

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Türk Telekom, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC2019), dijital güvenlik çözümleri firması McAfee işbirliği ile geliştirdiği 'Güvenli Aile' uygulamasını tanıttı. Türk Telekom Güvenli Aile, PC ve mobil cihazlar üzerinden dijital dünyaya bağlanan çocukların sanal ortamda güvende olmaları için gereken denetimleri sağlıyor. Çocuklar için uygun olmayan uygulamaları engelleyen uygulama ile ebeveynler çocuklarının telefondaki etkinliklerini izleyebiliyor, ekran karşısında geçirdikleri süreyi kısıtlayabiliyor, dijital dünyada güvende olduklarından emin olabiliyor, uygulamada bulunan GPS telefon izleyicisi aracılığıyla çocuğunun o anki konumunu haritadan takip edebiliyor.Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, McAfee işbirliğinde sundukları 'Güvenli Aile' uygulamasının modern çağın kaçınılmaz bir ihtiyacı olduğunu söyledi. Günümüzde her tür bilginin dijital ortamda bulunduğunu, bu yüzden yasaklamanın çözüm olmadığını aktaran Önal, ideal çözümün gelişmiş ebeveyn kontrol uygulamaları olduğunu belirtti.Türk Telekom Güvenli Aile'nin Türkiye'de sunulmuş en kapsamlı ve gelişmiş ebeveyn denetleme uygulaması olduğunu aktaran Önal, şu bilgileri verdi: "Çocukların sanal ortamda güvenliğini sağlayan uygulamamız, hem mobil hem sabit internet üzerinden kullanılabiliyor. Sabit hatlardaki genel internet erişimini kısıtlamadan ebeveynlere kontrol imkânı sağlıyor."Yurtdışında da kullanılabilen Güvenli Aile uygulamasından Türk Telekom abonesi olsun olmasın herkesin yararlanabileceğinin altını çizen Önal, "Türk Telekom aboneleri dünyanın her yerinden Güvenli Aile hizmetimizden faturalarına ek ayda sadece 5.99 TL ödeyerek yararlanabilecekler" diye konuştu.