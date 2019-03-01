Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları...

Ülkemizde altın fiyatları arama motoru Google üzerinden hergün araştırılan konular arasında yer alırken düğünlerde de en çok tercih edilen ilk hediye altındır. Herkesin hatırlayacağı üzere takı kuryuklarındaki görüntüler aslında kültürümüzün bir özetidir bu durum da altına olan talebi arttırır. Aynı şekilde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Evlerde saklanan altınların çoğu çeyrek altındır. 1 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

1 MART ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın yeni ayın ilk günü 225,61 TL'den alınırken 225,65 TL'den satılıyor. Gram altın, aynı zamanda özellikle son dönemde çeyrek altın kadar rağbet görmekte, vatandaşların yeni gözdesi gram altın diyebiliriz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları kuşkusuz vatandaşlar tarafından en çok araştırılan altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Bunun nedeni de düğünlerde ve benzer törenlerde hediye amaçlı altın satın alınmasıdır. Ayrıca vatandaşların evlerde biriktirdiği altınların büyük çoğunluğu da çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 360,91 TL'den alınırken 369,05 TL'den satılıyor.