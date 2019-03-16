Ankara Şehir Hastanesi'nin teknoloji altyapısında Türk Telekom imzası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, sağlık alanındaki çözümleri ile Ankara Şehir Hastanesi'nin bilgi teknolojileri altyapısını üstlendi. Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olarak dünyadaki önemli sağlık merkezleri arasında yer alması beklenen Ankara Şehir Hastanesi'nin etkin bir şekilde çalışması için gereken tüm yazılımlar Türk Telekom tarafından bir araya getirildi.

HICAMP Sağlık Çözümleri Platformu'nun devreye alındığı hastanede, bu yazılımların ihtiyaç duyduğu veri merkezi kurulumu ile tüm donanım, ağ ve diğer bilgi teknolojileri altyapısının entegrasyonu da yine Türk Telekom uzmanlığıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türkiye'deki sağlık yatırımlarına destek olduklarını belirterek, şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyükleri olan Mersin ve Ankara Şehir hastanelerinin teknoloji altyapısının iştirakleri İnnova tarafından kurulduğunu kaydetti.

Türk Telekom olarak hemen her sektörden çok sayıda kurumun dijital dönüşümünde aktif rol aldıklarını aktaran Önal, "Gerek yazılım tabanlı çözümler gerekse bilişim teknolojileri entegrasyonu çalışmalarını sağlık kampüsleri ile milyonlarca kişiye ulaştırıyoruz. Sağlık sektörüne özel olarak kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen çözümlerimiz ve sağlık kampüslerinin kendine özgü ihtiyaçlarını net bir şekilde karşılayan uygulamalarımızla birbirine entegre pek çok sistemin en yüksek etkinlik ve verimlilikle çalışmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANELERİNE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Önal, yapılan çalışmalarla ilişkin şunları kaydetti:

"En modern teknolojilerle donatılan Ankara Şehir Hastanesi'nin tüm bilgi teknolojileri altyapısını Türk Telekom ve iştirakimiz İnnova olarak üstlendik. Veri merkezi, bilgisayar ve çevre birimleri, bilişim güvenliği altyapısının yanı sıra bir hastanenin en önemli bileşenleri arasında yer alan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmetini de Türk Telekom olarak biz sağlıyoruz. Hastanenin açılışından itibaren 500 personelimiz 5 yıl süresince HBYS veri giriş işlemleri ile ilgili hizmet verirken, 100'ü aşkın çalışanımızla da hastanenin bilişim altyapısının yönetilmesini ve işletilmesini sağlayacağız."

Ümit Önal, Türk Telekom olarak şehir hastaneleri projelerine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde İnnova'nın HiCamp Sağlık Çözümleri Platformu ile hastanelerde yoğun bakım servislerinden güvenliğe, temizlik işlerinden atık yönetimi gibi çözümler tek bir çatı altında sunuluyor. Tedavi süreçlerinde doğru hasta-doğru ilaç-doğru doz ve doğru personel eşleştirme mekanizmaları ile tüm süreç güvenilir hale geliyor.

Mobil çözümler sayesinde hastalar ve sağlık çalışanları her türlü bilgiye en kısa sürede ulaşıyor. Yapılan geliştirmelerle 40'a yakın otomasyon sistemi ve bunların çalıştığı uçtan uca cihazların tasarımı ve kurulumu gerçekleştirildi.