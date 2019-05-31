Babanızı baş köşeye oturtun!

BUGÜN NELER OLDU

AKŞAM eve geldiğinde babaların vazgeçilmezi evin en rahat koltuğuna şöyle bir uzanıp günün tüm yorgunluğunu atmaktır. Art Design da babaların bu zevkini hesaba katarak Luxury Modern'de çok özel bir koltuk tasarladı: Doria Berjer. İpek kadifeden siyah kumaşı ve tasarımsal çizgilerin zanaatkar ustalarda hayat bulduğu Doria Berjer, görselliği kadar rahatlığıyla da dikkat çekiyor. Evin her noktasında rahatlıkla uyum sağlayacak Doria Berjer'in arkasındaki siyah beyaz çizgiler ise koltuğa dinamizm katıyor. Proje bazlı ve kişiye özel tasarımlar sunan Art Design, isteğinize göre babanızın zevkine özel tasarımlar da yapıyor.Her dönem cazibesini yitirmeyecek tasarımların, yıllara meydan okuyacak kalitedeki malzemelerle, zanaatkar ustaların marifetli ellerinde hayat bulduğu Luxury Modern Doria Berjer ile babanızın kendisini sadece bir gün değil, her gün özel hissettirin. Doria Berjer'e sahip olmak için tek yapmanız gereken Modoko'daki Art Design Luxury Modern mağazasına uğramak!