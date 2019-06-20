Yerli 5G altyapısıyla ilk iletişim

BUGÜN NELER OLDU

Yerlı ve milli 5G Çekirdek Şebekesi üzerinden ilk ses ve data trafiği gerçekleştirildi. TÜBİTAK destekli 16 Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi firma ve 3 operatör iş birliği ile devam eden "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında CRAN, yeni radyo, çekirdek şebeke, siber güvenlik, radyolinkler, OSS, anahtarlama ekipmanları, NFV, yazılım, sistem test ve entegrasyon alt başlıklarında çalışmalar yürütülüyor. Projenin 2020'de tamamlanması ve Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde dünyada söz sahibi yapması hedefleniyor. 17 Haziran'da ilk kez ses ve veri alışverişi sağlandı. HAVELSAN, i2i, TTG ve Pavotek firmalarının geliştirdiği 5G Çekirdek Şebeke ve diğer 5G şebeke elemanları üzerinden HD kalitesinde video transferi ve mevcut mobil operatörlere doğru ses araması canlı olarak yapıldı.