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haberi: bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz gram altın tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan değişikliklerden doğrudan etkilenen altın, geçtiğimiz haftalarda dolarda yaşanan inişli çıkışlı grafik nedeniyle dengesiz bir grafik çiziyordu. Ülkemizde de en çok tercih edilen yatırım aracı olarak görülen ve yaz aylarında olmamız nedeniyle takı olarak da kullanılan ? 17 Temmuz canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları burada

Giriş Tarihi: 17.7.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 08:04
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz gram altın tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

ile ilgili yaşanan gelişmeleri bireyler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan ve aynı zamanda yaz sezonunda olmamızdan dolayı düğün gibi özel etkinliklerde takı olarak da kullanılan altın bugün ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan değişimlerden de etkilenen ve yatırım aracı olarak ülkemizde oldukça tercih edilen 17 Temmuz gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 17 TEMMUZ

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler ve son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz gram altın tam ve çeyrek altın fiyatları burada!
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