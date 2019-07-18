Turkcell’in dijital servisleri dünyada 200 milyon indirmeye ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Tamamı Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen, arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformlarıyla Turkcell, dünyada 192 ülkeye ulaştı. 38 milyondan fazla indirilen BiP başta olmak üzere, Turkcell dijital servisleriyle günde 450 milyon mesaj gönderilirken, yılda 3 milyar şarkı dinlenip, günde 85 dakika mobil TV izlendi. Binin üzerinde mühendisle geliştirilen servislerin indirilme sayısı da 200 milyona yaklaştı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Türkiye'den dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.