KKTC’nin ortak komite teklifini değerlendirin

BUGÜN NELER OLDU

Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Rum yönetiminden önceki gün gelen işbirliği açıklamalarını "zaman kazanma çabası" olarak değerlendiren Dönmez, "Türkiye'yi denklem dışında bırakmak için adımları var. Son açıklamalarını da bu bağlamda biraz oyalamaya dönük görüyoruz. Ancak kimse bölgede bizi denklem dışı bırakamaz" dedi. Dönmez, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek Doğu Akdeniz ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs adasının batısında olduğunu belirten Dönmez, "Orada 1 aylık daha programı var ve çalışmalar devam ediyor. Fatih şu anda deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 5 bin metrelerde. İkinci gemimiz de yeni yola çıktı, lokasyona da geçtiğimiz hafta ulaştı. Birkaç gün içerisinde orada da sondaj fiilen başlamış olacak. Onun da yaklaşık üç aylık bir programı var. Yavuz'un gittiği bölge, KKTC'nin Türkiye Petrollerine vermiş olduğu ruhsat sahası, Karpaz adlı ruhsat sahası. Barbaros sismik araştırma gemimiz de öteden beri zaten yine adanın etrafında sismik çalışmalarına devam ediyor. MTA'ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara'daki görevlerini tamamladıktan sonra o da en kısa süre içerisinde yine Akdeniz'de sismik araştırmalarına devam edecek" dedi. Oruç Reis'in önümüzdeki ay içerisinde bölgeye gitmiş olacağını belirten Dönmez, "Gemimiz hem iki boyutlu, hem de üç boyutlu sismik yapma kapasitesine sahip. Yüzde 90'ı yerli ekipmanla yapılmış bir gemimiz. Kendi tersanelerimizde yapıldı" diye konuştu. KKTC hükümetinin Rumlara ortak bir komite kurulmasını ve adanın doğal kaynaklarını hakkaniyetli bir şekilde paylaşımı için görüşmelere başlamasını teklif ettiğini anımsatan Dönmez, "Ortak komite kurulması teklifi, son derece pozitif bir yaklaşımdır. Rum Yönetimi bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmelidir" dedi.BAKAN Dönmez, Rum basınında yer alan Türkiye'nin 170 milyar metreküp doğalgaz keşfi yaptığı söylentisinin arkasında ise Türkiye'ye karşı bazı kesimleri harekete geçirmesinin yattığını ifade ederek, keşif yapıldığında kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Dönmez, daha önce Rum tarafından bölgede görevli Türkler için gözaltına alma kararının da çıkarılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bunlar aslında yıldırma. Operasyonları durdurmak maksadıyla yapılıyor" dedi. Dönmez, herhangi bir keşif durumunda başka ülkelerle işbirliği yapılabileceğini söyledi.