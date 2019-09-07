ABD’den 100 milyar $’lık ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyareti başladı. Ross'un ziyaretinde Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik öneriler konuşulacak. Dün Atina üzerinden İstanbul'a gelen Ross, akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda resepsiyona katıldı.Bugün ise Bakan Ross ve beraberindeki heyet, Türk ve ABD'li iş dünyasıyla görüşmelere başlayacak. Ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ross onuruna İstanbul'da bir yemek verecek. Yemekten sonra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu'na katılacak olan Ross, burada hem Türk hem de ABD tarafının hazırladığı yol haritası konusunda incelemelerde bulunacak. Pazar günü İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek olan Ross, pazartesi günü de Ankara'ya gidecek.Bakan Ross'un ziyareti, geçen yıl ağustostan sonra iki ülke arasında gerilen ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülürken, ABD tarafının özellikle tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor.ROSS'UN ziyareti öncesi Türkiye'de yatırımı bulunan ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileri, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya gelmişti. Şirketler, İstanbul'da global yöneticilerin katılımıyla Türkiye Yatırım Konferansı yapılmasını, eyalet ticaret odalarıyla temaslar düzenlenmesini, tercihli ticaret ya da serbest ticaret anlaşması imzalanmasını, iki ülke arasında olan geçerli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının gözden geçirilerek revize edilmesini, Türk KOBİ'lerinin Amerikan şirketlerinin satış kanallarına entegre olması için çalışmalar yapılmasını istiyor.TAİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin bu ziyarete çok önem verdiğini belirterek, "Özellikle Çin'e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye'den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası" dedi. Türkiye'nin hem nitelikli üretimiyle hem de düşük maliyet yapısıyla birçok sektörde Amerika'ya ihracatını artırabileceğini belirten Yalçındağ, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iki ülke arasındaki algının güçlendirilmesi hem ticareti hem de uzun vadeli yatırımları destekleyecek. Bu konuda her iki ülkenin iş dünyasının ve devlet görevlilerinin hızla aksiyon alması gerekiyor. Amerikan tarafının dikkat çektiği bir diğer konu da iki ülke arasındaki lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması" dedi.