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Türkiye’ye güvenen ’den ek sermaye

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Türkiye’ye güvenen Daikin’den ek sermaye
Türkiye'ye 2011'de 150 milyon TL'lik ödenmiş sermaye ile giren Japon devi Daikin, sermaye artırımına gitti. Şirket, 2019'da Türkiye'deki yatırım ve faaliyetlerini artırmak amacıyla öz sermayesini 950 milyon TL'lik artırımla 1.1 milyar TL'ye çıkardı. Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, sermaye artırımının Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "İSİB verilerine göre split klima ihracatında iki yıl üst üste birinci olduk. Sermayemizi, kanal gelişimi ve yatırım planlarımızı gerçekleştirmeye ayırarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. 2018'de 1.7 milyar TL ciro yaptıklarını anlatan Önder, "Bunu 2019'da 2.2 milyar TL'ye, 2020'de ise 3 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 8 yılda 300 milyon TL yatırım yaptıklarını anlatan Önder, 3 yılda 300 milyon TL'lik ilave yatırım yapacaklarını ekledi.
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Türkiye’ye güvenen Daikin’den ek sermaye
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