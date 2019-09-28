Telefon kesintisine acil müdahale

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında yakınlarından haber almak isteyen vatandaşların yoğun aramaları nedeniyle GSM şebekelerinin trafik yönetiminde yaşanan sorunlar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olaya el koydu. Kriz masası kuruldu, operatörlerle video konferans yoluyla görüşme yapılarak, afet senaryo parametreleri devreye alındı. Vodafone ve Turkcell'de oluşan trafik sıkışıklığı birkaç saat içinde giderilirken, Türk Telekom'da biraz daha uzun süren sorunun 3'üncü parti bir yazılımdan kaynaklandığı tespit edildi. Soruna mühendisler anında müdahale ederek çözüme kavuşturdu. Vodafone'un İstanbul'daki mobil baz istasyonlarının da hazırda bekletildiği vurgulandı. İlk raporlamalarda deprem sonrası yoğun aramalar nedeniyle şebekelerde oluşan trafik sıkışıklığı nedeniyle başarılı arama oranlarında düşüş yaşandığı, veri trafiğinde ise ciddi bir aksama olmadığı tespit edildi. Afet senaryo parametrelerinin devreye alınması ile birlikte arama başarı oranlarının normale dönmeye başladığı da belirlendi.

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AFAD'A İSTASYON DESTEĞİ

Öte yandan, 3 operatörün ihtiyaten AFAD Başkanlığı'na birer mobil baz istasyonu konuşlandırdığı, bu istasyonların ihtiyaç olması halinde kurulacağı aktarıldı. İstanbul genelinde operatör şebekelerinde enerjide ya da altyapıda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Önceliklendirilmiş 112 sisteminin, sabit şebeke ve internet altyapısının ise deprem sonrasında kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.

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BAKAN DÖNMEZ: DOĞALGAZ VANASINI VE ELEKTRIĞI KAPATIN

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlara deprem geçer geçmez evlerini tahliye etmeden önce muhakkak doğalgaz vanalarını kapatmalarını, elektrikleri açıksa söndürmelerini veya bir merkezi şalterleri varsa kapatmalarını tavsiye ettiklerini söyledi. Bakan Dönmez, önceki gün özellikle Boğaziçi Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde, depremin merkez üssüne yakın bölgelerdeki 22 trafo merkezinde kesintilerin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunlar da sensörlerin devreye girmesinden kaynaklıydı. Zaten saat 18.00 itibarıyla da bütün şebeke kontrolleri yapıldı. Bir sorun olmadığı anlaşıldığından dolayı da elektrikler tekrar verilmiş oldu" diye konuştu. Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında kısa vadede doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını dile getirdi.



DEPREM NEDENİYLE BEYANNAMELERDE SÜRE UZADI

GELİR İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanunu'ndaki yetkiye dayanılarak, söz konusu ildeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı. Buna göre, muhtasar beyannameler, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. ANKARA



TÜRK TELEKOM 10 GB İNTERNET HEDİYE ETTİ

TÜRK Telekom, önceki gün İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında iletişimde yaşanan aksaklık nedeniyle tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacağını duyurdu. Mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin şebekede aksamalara neden olduğunun belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Türk Telekom Ailesi olarak, mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz. Bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Daha iyi hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."