Katar hububatını Türk şirketten tedarik edecek

BUGÜN NELER OLDU

İkiyıl önce başta Suudi Arabistan olmak üzere Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yoğun ekonomik ambargolarına maruz kalan Katar ile Türkiye arasında artan siyasi ve ekonomik ilişkiler, Katarlı yatırımcıların Türk şirketlere olan yatırım ilgisini son dönemde zirveye çıkardı. Hemen hemen her sektörden yatırımcı, Türkiye pazarını yakın takibe almış durumda. Özellikle ülkenin gıda teminini güvence altına almayı planlayan kamu ve özel sektör şirketlerinin, Türkiye'ye olan yatırımlarını ciddi anlamda artırdıkları görülüyor. Son olarak Katar Yatırım Otoritesi'nin gıda yatırımlarından sorumlu şirketi Hassad Food, Gaziantep kökenli Tiryaki Agro'nun sahip olduğu dünyanın en büyük organik hububat ve yağlı tohum şirketi Kanada merkezli Sunrise Foods International'ın yüzde 22.5 hissesini satın aldı. Haziran ayı sonunda gerçekleşen satışla ilgili resmi prosedürlerin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.Katar'ın gıda ve tarımsal ticaret sektöründeki öncü yatırımcısı olarak 2008'de kurulan Hassad Food'un CEO'su Mohamed Badr al-Sadah, söz konusu işbirliği ile ilgili yaptığı açıklamada, Sunrise Foods International ile uzun dönemli ortaklık içine girmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Katarlı CEO, söz konusu satın almanın yanı sıra Tiryaki Agro ile ihtiyaç halinde Katar pazarına çeşitli hububat ürünlerinin sağlanması amacıyla stratejik bir anlaşma da yaptıklarını belirtti. Mohamed Badr al-Sadah, bu şekilde Katar'ın gıda güvenliğini güvenceye almayı amaçladıklarını açıkladı.Sözkonusu sürecin tamamlanmasıyla Katar'ın gıda ihtiyacını karşılamak için uygulanabilir, potansiyeli olan küresel projelere yatırım yapmaya odaklanan Hassad Food, Türk şirketi ile ortaklık kurarak gıda güvenliğini sağlama yönünde önemli bir adım attı. Halen Katar dışında Avustralya ve Umman'da yatırımları bulunan şirket, yatırım yapacak üçüncü ülke olarak Türkiye'yi seçti. Merkezi Kanada'da bulunan ve bu ülkenin yanı sıra ABD ve Türkiye'de tesisleri bulunan Sunrise Foods International, ürünlerini ağırlıklı olarak Amerikan ve Avrupa pazarlarına satıyor. Bu ortaklıkla şirketin faaliyet alanlarını genişletmesi bekleniyor.54yıl önce Gaziantep'te kurulan küçük bir mercimek işleme tesisi ile ticari hayatına başlayan Tiryaki, 2000'li yıllarda sektörde adından söz ettirmeye başladı. Tiryaki, bugün bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarımsal gıdaların üretimi, depolaması ve ticaretini içeren tedarik zinciri yönetimde Türkiye'nin en büyük tarım şirketi konumunda. Merkezi İstanbul'da bulunan ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğunu Süleyman Tiryakioğlu'nun yaptığı şirket, bugün Türkiye ve dünyada üretim ve depolama faaliyetlerini, 14 bölge ve 18 tesiste sürdürüyor. 25 ülkeden ürün tedariki ve 80'den fazla ülkeye ihracat yaparak faaliyet alanını genişleten Tiryaki, tarım ticareti yapan uluslararası şirket olarak, yaklaşık 1.5 milyar doları aşan ciroya sahip.