Türkiye yönünü yapay zekâya döndü

BUGÜN NELER OLDU

Önümüzdeki 10 yıl içinde küresel ekonomiye 16 trilyon dolarlık ek katkı yapması beklenen 'Yapay Zeka' teknolojisinde söz sahibi olmak isteyen Türkiye düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SABAH'a yaptığı açıklamada Ulusal Araştırma Kurumu TÜBİTAK bünyesinde kurulacak Yapay Zeka Enstitüsü'nün yılbaşında faaliyete geçeceğini söyledi. Varank, enstitünün Gebze'de kurulacağını dile getirdi. Yapay zekâ enstitüsünün kurulması için bu ay içinde bir ekip Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Yapay zekânın yeni meslekler, yeni büyüme modelleri zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getireceğini belirten Varank, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti. Enstitünün kadrosunda hâlihazırda yapay zekâ alanında çalışan araştırmacıların da yer alacağını dile getiren Varank, enstitünün kurulmasıyla kadronun çok daha güçleneceğine dikkat çekti.