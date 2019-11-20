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Yaşam Kulüpleri yenilendi

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Yaşam Kulüpleri yenilendi
Vakıf Emeklilik müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu Yaşam Kulüpleri hizmetlerinin kapsamını genişletti. Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan, yenilenen hizmetler kapsamında müşterilere göz sağlığı, ütü hizmeti, kuru temizleme, kombi ya da klima bakımı, halı ya da koltuk yıkama, hobi, akaryakıt indirimi, psikolojik destek, medikal 2. görüş, indirimli mini ya da ultra check-up gibi ek faydalar sunulacaklarını açıkladı.
Sağlık, Elit ve Elit Plus adı altındaki üyelerin hepsine sunulan yeni hizmetlerden biri de göz sağlığı. Göz sağlığına ilişkin tüm tetkik, tedavi ve ameliyatlar ile optik alışverişlerinde yüzde 40'a varan indirim avantajı sunuluyor.
Benzer bir şekilde Yaşam Kulüpleri üyelerinin tamamı için, akaryakıt indirimi imkânı da getirildi.
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Yaşam Kulüpleri yenilendi
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