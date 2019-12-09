Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları...

Haftanın ilk iş günü olan 9 Aralık Pazartesi altın fiyatları hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle son yıllarda gram altına olan talep de oldukça arttı. Düğünlerde çeyrek altına olan talebin yanı sıra gram altın için de bir yoğunluk söz konusu. Dolar ve Euro'dan bağımsız olarak toplumumuzda en fazla yatırım ve birikim yapılan alan, altındır. Gelin hep birlikte 9 Aralık altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini takip edelim.

9 ARALIK PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 271,59

SATIŞ: 271,63

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 434,76

SATIŞ: 444,61

YARIM ALTIN

ALIŞ: 866,79

SATIŞ: 889,22

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.739,02

SATIŞ: 1.773,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.802,00

SATIŞ: 1.829,00