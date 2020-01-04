Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile emekli öğretmen maaşları

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. Yılın son enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de öğretmen ve emekli öğretmen maaşları oldu. Peki, Ocak ayıyla birlikte Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde 2020 Ocak öğretmen ve emekli öğretmen maaşları ne kadar? sorusunu yanıtladık…

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020 OCAK EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Öğretmen maaşları merak ediliyor. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Emekli Öğretmen Maaşları;

Eski: 3101,9

Yeni: 3272,1

Öğretmen Maaşları;

Eski: 3804

Yeni: 4013

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.