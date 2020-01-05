Yerli oto için meslek okulu geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa'da fabrika hazırlıkları süren elektrikli yerli otomobilin üretiminde görev alacak teknik elemanları yetiştirmek için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerli otomobilin üretiminde görev alacak nitelikli işgücünü yetiştirmek üzere, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 'Elektrikli Araçlar Dalı' açılacağını duyurdu. Kısa sürede müfredatı oluşturulacak program doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek ve bu alana önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alınacak. Öğrencilere hibrit, elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, kapalı devre kamera sistemleri, mekanik sistemleri, şarj istasyonları ile elektroliz teknolojileriyle ilgili yetkinlikler kazandırılacak. Mesleki ve teknik eğitimi yapılandırırken, ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bir yılda birçok yeni projeyi uygulamaya koyduk. Savunma sanayii alanında ihtiyaç duyulan teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN ile Ankara'da istihdam garantili ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kurduk. Mesleki ve teknik eğitimde ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldık."Bakan Selçuk, otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzayhavacılık ve saatçilik gibi alanlarda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim vermeye ilk kez Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başladıkları kaydetti. Selçuk, Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstri Kurumu ile savunma sanayisine yönelik yeni bir mesleki ve teknik anadolu lisesi kurdukları bilgisini verdi.Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobilinin yurtdışında da ilgi gördüğünü belirterek, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız" dedi

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