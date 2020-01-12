Ağaoğlu’nun yeni CEO’su Burak Kutluğ

AĞAOĞLU Şirketler Grubu'na 2015 yılında İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Burak Kutluğ, CEO olarak atandı. Grubun CEO'su olarak yeni dönem hedeflerini açıklayan Kutluğ, "Öncelikli hedeflerimiz arasında, Türkiye'de ve uluslararası alanda mevcut ve yeni iş kollarında yatırımlara devam etmek, sürdürülebilir bir kurumsal yapı için reorganizasyon yer alıyor. Ağaoğlu gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarında büyük yatırımları olan bir grup. Bu kapsamda sermaye ve finansman imkânlarının verimli ve etkin şekilde kullanılması suretiyle doğru ve çağın gereksinimlerine uygun portföy yönetimi gerçekleştirmeyi arzuluyoruz" dedi. Kutluğ, 2003 yılında iş hayatına başladı. 12 yıl boyunca Akfen Holding'de çalıştı ve İş Geliştirme ve yatırımlardan sorumlu direktör olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkiye'de gayrimenkulün simgesi olan Ağaoğlu Şirketler Grubu'nda İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Altyapı, emlak, turizm, kamu hizmetleri, finansal hizmetler, yeni teknolojiler gibi konularda deneyimi olan Kutluğ, şirket alım ve satım süreçleri, yabancı ortaklıklar, finansmanlar, halka arzlar, yapılandırmalar gibi projeleri yürüttü.

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