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Kozan çileğini marka yapmak istiyor

7 yıl önce 7 sera ile üretime başlayan , çilek üretimini daha da arttırmak için suya ihtiyaçları olduğunu söyledi

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:37 ABONE OL

Portakal, mandalina, limon ve turunç ürünleri ile gözde olan Adana'nın Kozan ilçesinde 7 yıldır çilek üretimi yapan Ali Akçoban, Kozan çileğinin markalaşması için üretimini arttırdı.
Acarmantaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Akçoban, çileğin üç ailenin geçimini sağlayacak kadar getirisi olduğunu belirterek, gölet suyunun verilmesi durumunda üretimin iki katına çıkarabileceğini kaydetti. Üretimini daha da artırmak için su sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Akçoban, Kozan çileğinin lezzeti ile marka olabileceğini dile getirdi. Akçoban, "Antalya dağlık kesimlerinde yapılıyor. Bizde denemek istedik. 7 yıl önce 7 sera ile başladık, 24 sera oldu. Suyumuz yok, su olsa daha çok üreteceğiz. Aralık ayında başlıyor, haziran ayına kadar çilekten verim alıyoruz. Bölgede bizim kadar üretim yapan yok. Gölet yapıldı ama su olmadığı için üretimi arttıramıyoruz. Suyumuz gelirse portakal, mandalinanın yanı sıra çileğimizi de dünya markası yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kozan çileğini marka yapmak istiyor
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