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Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi

’nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:48 ABONE OL
Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi

Yerli otomobil, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriliyor.

Yerli Otomobil, son teknolojiyle test ediliyor | Video

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG)paylaştığı videoda anlatılanlara göre; savunma ve havacılık sanayiinde yetişmiş uzmanların önderliğinde geliştirilen model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirilmesini sağlıyor.



Böylece, otomobil üzerinden test edilecek taşıt dinamiği, sürüş değerlendirmeye veya aktif güvenlik sistemleri teknolojilerini otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimlenmesini sağlayan bir test ve geliştirme ortamı sunuyor.



Sistemin alt yapısı yerli girişim firmalarıyla oluşturulurken kullanılan taşıt modeli ise yerli otomobilin özelliklerini içeriyor. Otomobilin geliştirme sürecinde kullanılan bu model, sürekli güncellenerek en son haliyle test ve geliştirme mühendislerinin kullanımına sunuluyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

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Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
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