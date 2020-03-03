“Amerika’ya mücevher ihracatı açığını Türkiye kapatabilir”

Korona virüs salgınıyla birlikte Çin'deki üretimin yavaşlaması pek çok sektörde Türk firmalarına ilgiyi artırdı. Salgın nedeniyle alternatif pazarlara yönelen küresel şirketlerin temsilcileri, mücevher sektörünü de mercek altına aldı. Üyeleriyle birlikte gelişmeleri masaya yatırmak ve ABD ihracatını ele almak için düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Korona virüs salgınının mücevher sektöründeki ihracat hacmini artırabileceğini söyledi. Kamar, ABD'ye yapılan mevcut mücevher ihracatının 300 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, bu rakamı üç aylık sürede bir milyar dolar, bir yıl içerisinde de üç milyara dolara çıkarabileceklerini söyledi.



"MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE DE FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILDI"



ABD'nin dünyadaki en büyük mücevher ithalatçılarından biri olduğunu söyleyen Başkan Kamar, "Baktığımız zaman bizim ihracatımız kendi ithalatı arasında küçük bir yer tutuyor. Amerika'nın en büyük ithalatçısı Çin. Koronavirüsü'nden sonra ABD Ticaret Bakanı Sayın Ross Türkiye'ye geldi. Amerika'ya yüzde 35 ekstra vergileri koyduktan sonra bu ürünleri tedarik edebilecekleri ülkelerde araştırma işine girdi. Türkiye'ye geldikleri zaman bazı sektörlerde, 'Çin'in açığını kapatmak için hangi ürünler alınabilir' diye bir araştırma yapmışlar ve bunların içinde mücevher sektörü de var" dedi.



"MİKRO RAKAMLI İHRACATLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"



ABD ihracatını kısa zamanda artırmayı planladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdıklarına dikkat çeken Kamar, "Amerika'ya ihracatımızı artırmak için neler yapabileceğimizi düşündük. Gördük ki, küçük firmaların ulaşımı çok zor. Bunu için de oraya rahat ihracat yapılabilmesi için Amerika'nın en büyük lojistik firmalarının bir tanesiyle işbirliğine gittik. Böylece 20 bin, 10 bin ve hatta 5 bin dolarlık da ABD'ye ihracat yapmak isteyenlerin paketlerini Kuyumcukent'ten alacağız. ABD'nin her noktasına rahatça ulaştırabilme imkanı sağlayarak kapıdan kapıya teslim işlemi yapacağız" diye konuştu.



"ÖLÇEK KONUSUNDA EN HAZIR SEKTÖR MÜCEVHER SEKTÖRÜ"



Çin'in ABD'ye yaklaşık 12 milyar dolarlık mücevher ihracatı yaptığını ifade eden Kamar, "Bize bu açığı hemen doldurabilir misiniz?' diye soruldu. Türkiye'de ölçek konusunda en hazır sektör mücevher sektörü. Biz zaten tek vardiya çalışıyoruz. Yaklaşık yüzde 75 kapasite kullanım oranıyla hareket ediyoruz. Kendilerine üç ay içinde bir milyar dolar ihracata çıkarız. Biraz hazırlık yaptığımız zaman da bir sene içerisinde üç milyar dolara çıkarız. Ne kadar ölçeğimizi genişletsek de yakın zamanda Çin'in 12 milyar dolar ihracatını yakalamamız mümkün değil ama kayda değer bir artış yapabiliriz. Onun için potansiyelimiz var" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE İHRACAT AÇIĞINI DOLDURMAK İÇİN HAZIR"



Mustafa Kamar, konuşmasında Korona virüs salgınının dünyadaki mevcut tedarik zincirinde de büyük değişikliklere yol açabileceğini söyledi. Çin'de işçiliğin ucuz olduğunu kaydeden Kamar, "Fakat bir sıkıntı olduğu zaman da bütün tedarik zinciri kopuyor. Bugün Çin, dünyanın yüzde 20 tedarikini sağlıyor. Büyük bir fırsat var, Türkiye bu açığı doldurmak için hazır. Fakat bazı yarı mamulleri de oradan alıyoruz. Deride, tekstilde çok iyiyiz ama bazı kimya parçaları ve ara ürünler Çin'den geliyor. Bana göre Korona virüsünden dolayı dünya bir yapılanma sürecince girecek ve Çin'de üretimi bırakacaklar. Büyük ihtimalle Hindistan'a kayacak. Hindistan dışında da kendilerini sağlama almak için Avrupa ve Amerika gibi değişik kıtalarda da aynı firma üretim bantlarını geliştirmeye başlayacak. Onun için Türkiye burada çok şanslı, direkt yatırım çekebilir. Avrasya bölgesinde, Avrupa ve Asya'nın ortasında bir nokta" şeklinde konuştu.

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