Milli elektrikli tren öncesi TÜRASAŞ kuruldu

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Türkiye'de demiryolu ve araçlarının yerlileştirilmesi noktasında görev yapması için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) kuruldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak kurulmasına karar verilen TÜRASAŞ'a ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TCDD Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) kapatılarak tüm hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli TÜRASAŞ'a devrolacak. Üç şirketin taraf olduğu dava ve icra takipleri, ticaret siciline kaydolduğu tarihten itibaren TÜRASAŞ tarafından yürütülecek. Bu üç şirkette genel müdür kadrolarında bulunanların görevleri sona erecek.