100 milyarlık koruma kalkanı

Sağlık alanında corona virüsüyle başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, ekonomide tahribatı önlemek için de harekete geçti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan geniş kapsamlı toplantıdan 100 milyar liralık kaynak paketi çıktı. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen paketten perakendeden turizme, demir-çelikten otomotive, tekstilden yiyecek-içeceğe kadar her sektör yararlanacak.



YOL HARİTASI HAZIRLADIK

Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 3 saat 50 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, hastalık ilk çıktığı günden bu yana ekonomik etkilerin yakından takip edildiğini, diğer ülkelerin aldığı önlemlerin analiz edildiğini belirterek, "Karşımızdaki fotoğrafa göre bir yol haritası hazırladık. Son yıllarda ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı verdiğimiz mücadele sayesinde, küresel türbülanslara karşı güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirdik. Şimdi bu 2 aylık direnme sürecini de en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.



DESTEK ŞARTI İSTİHDAM

Bu süreçte hem borsanın hem de Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülkelerin hepsinden daha iyi bir direnç gösterdiğini hatırlatan Erdoğan, ekonomi yönetiminin salgın başladığı günden bu yana aldığı önlemleri anlattı. Erdoğan, "Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak, likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu" ifadesini kullandı.

"Önceliğimiz üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır" diyen Erdoğan, paketten istifade etmek için şirketlere bir de ön şart koştu: "Firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır. Finansal kurum ve kuruluşlarda kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması, ayrıca kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi önemlidir. Finans kuruluşlarından, bu ortamda istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının esnetilmesine yönelik adımlar bekliyoruz. Finans kuruluşların; kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından özenle kaçınmasını istiyoruz. Geçici iş ve ciro kaybı nedeniyle gelir kaybı yaşayanların, kredi borçlarıyla ilgili taleplerine süratle ve olumlu cevap verilmelidir."

Başkan Erdoğan, krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yolları'na da (THY) gereken desteğin verileceğini sözlerine ekledi.







TURİZME ÜÇLÜ PAKET

Konaklama vergisi kasıma kadar uygulanmayacak. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran için 6 ay süreyle ertelendi. İç havayolunda 3 ay KDV yüzde 18'den 1'e iniyor.







MÜCBİR SEBEP SAYILACAK

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülecek.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücret desteği sürecek. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak. Bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacak. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.



2 MİLYON AİLEYE 1000'ER TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu yardımın 2 milyon aileye 1000'er lira olarak dağıtılacağı öğrenildi. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacak.







VERGİ VE SGK PRİMLERİ 6 AY ERTELENİYOR

Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerini 6'şar ay erteleniyor. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerinin süreleri 3 ay ötelenecek.







EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1.500 TL

En düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye çıkarılacak. Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek. Emeklilerin maaş promosyon ödemeleri, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılacak.







NAKİT AKIŞI BOZULANIN BORCU ÖTELENECEK

Virüs salgını tedbirlerinden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların, bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek, gerektiğinde bu firmalara ilave finansman desteği sağlanacak. İşleri bozulan esnaf ve sanatkârın Halkbank'a olan kredi borçları, nisan, mayıs ve haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek. Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınacak. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den 90'a çıkarılacak, asgari peşinat yüzde 10'a düşecek.







İHTİYACI OLANA KREDİ

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla şirketlere 'stok finansmanı desteği' verilecek. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyardan 50 milyar TL'ye çıkarılacak, kredilerde öncelik likidite ihtiyacı olan ve teminat açığı bulunan firmalara verilecek.



PAKET KORUYUCU MASKEMİZ OLDU

İTO Başkanı Şekip Avdagiç: Tedbirler, ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacak. Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesi, salgın sonrası Türkiye'nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendirecek. Cumhurbaşkanımızın da mesajında işaret ettiği gibi, bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapacağız.



TALEPLERİMİZLE ÖRTÜŞÜYOR

ASKON Başkanı Orhan Aydın: Paket taleplerimizle örtüşüyor. Milletçe açıklanan tüm kararlara sonuna kadar uygulamalı olarak destek vermemiz gerekiyor. Devletimiz paketle üzerine düşen sorumlulukları aldı. İş dünyası olarak bizlere düşen işçilerimize sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmek.



PERAKENDECİLER OLUMLU BULDU

BMD Başkanı Sinan Öncel: Paketi çok olumlu buluyoruz. Prim ve vergi ödemelerinin ertelenmesi hamlesini piyasayı rahatlatıcı bir uygulama olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız vatandaşa'3 hafta evde kalın, işten çıkar çıkmaz evinize gidin' diyor. Mağazaların açık kalmaması için de yasal düzenleme bekliyoruz.



SÜREÇ ÇOK İYİ YÖNETİLİYOR

DEİK Başkanı Nail Olpak: Paket bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir içeriğe sahip. Desteklerden yararlanmanın ön şartı olarak istihdamın korunması, bizim için de çok önemli. Hepimiz için aslolan önce insan sağlığı sonrasında da işletmelerimizin sağlığı.



İÇ HAT UÇUŞTA FİYAT İNECEK

TÖSHİD Başkan Yardımcısı Teoman Tosun: Corona virüsü nedeniyle iç hatlarda yolcu trafiğimiz yüzde 30-35 düşmüştü. O nedenle biz KDV oranının yüzde 18'den 1'e indirilmesini istemiştik. Talebimize kulak verilmesi bizi çok mutlu etti. Bu doğrudan doğruya yolcuya fayda sağlayacak. 100 liralık bilet 17 lira indirimle 83 liraya gelecek.



EKONOMİYİ CANLANDIRIR

TUROFED Başkanı Sururi Çorabatır: Açıklanan maddele sektörümüzü ve ekonomimizi canlandıracak. Özellikle bankalara ana para ve kredi faiz ödemesinin ötelenmesi bizim için büyük önem arz ediyordu. Otellerimiz koronanın mücbir sebep nedeniyle yurtdışı acentelerden alması gereken ön ödemeleri alamadı. Destek rahatlatacak.



ETKİSİ 350 MİLYAR LİRA OLUR

TİM Başkanı İsmail Gülle: Paket, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle. 100 milyarlık desteğin ekonomik etkisi 300- 350 milyar TL olur. Yeter ki, bankalar likidite konusunda hassas davransın. Bu paket, dünyanın krizden çıkma sürecine gireceği dönemlerde oluşacak yeni şartlara karşı da ülkemizin daha diri olmasını sağlayacaktır.

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