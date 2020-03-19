60 yaş üstü mükellefe evde hizmet

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında önlemleri artırdı. Vergi mükelleflerinin bizzat vergi dairelerine giderek yaptığı işlemlerin online ortamdan yapılabileceğini aktaran bakanlık, bu kapsamda işlemlerin web veya mobil uygulamalar üzerinden 7/24 yapılabileceğine dikkati çekti.Bakanlığın aldığı önlemler kapsamında kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş vatandaşlarla, engelli ya da hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek olanlar Vergi İletişim Merkezi'ni (189) aramaları durumunda, evlerinde hizmet alabilecek. Bakanlık çalışanları, bu kişilerin adreslerine giderek beyannamelerini hazırlamaları ve göndermelerine yardımcı olacak. Vergi dairesine verilmesi gereken işe başlama, adres değişikliği, işi bırakma, şube açılış ve kapanışı, özelge talebi, uzlaşma başvurusu, 'borcu yoktur' yazısı ile mükellefiyet durum yazısı vb. başvuru veya talepler İnteraktif Vergi Dairesi'nin web (ivd.gib. gov.tr) veya mobil (GİB Mobil) uygulamasından gerçekleştirilecek.Vergi ile tapu harcı, trafik para cezası, T.C. kimlik kartı bedelleri vb. harç ve idari para cezalarına ilişkin ödeme işlemleri de bu adresler üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilecek. İnteraktif vergi dairesi aracılığı ile 148 adet işlem internet üzerinden yapılabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler için Vergi İletişim Merkezi (VİMER -189) hizmet veriyor.

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