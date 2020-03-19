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: TBB'den flaş açıklaması

haberi: Emekli promosyonlarıyla ilgili flaş haber geldi. Türkiye Bankalar Birliği promosyon taahhütnamesi vermeyen emeklilerin promosyon tutarlarının yatırılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 14:12 ABONE OL
Son dakika: TBB'den flaş emekli promosyonu açıklaması

Emekli promosyonlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Bankalar Birliği promosyon taahhütnamesi vermeyen emeklilerin promosyonlarının yatırılacağını ayrıca maaş hesaplarını başka bankaya taşımak isteyenlere kolaylık sağlanacağını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır.

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Son dakika: TBB'den flaş emekli promosyonu açıklaması
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