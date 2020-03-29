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Son dakika: Resmen açıklandı! O süre mayıs sonuna kadar uzatıldı

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla, aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Engelli-evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 14:58 ABONE OL
Son dakika: Resmen açıklandı! O süre mayıs sonuna kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla, aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; "Engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz." dedi.

Daha önce bir duyuruyla, engellilerin mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların da mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı.

Bakan Selçuk; "81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk." dedi.

Selçuk, Evde Bakım Yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduğunu hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı alan 521 bin engelliden yaklaşık 144 bini süreli rapor alıyor.

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Son dakika: Resmen açıklandı! O süre mayıs sonuna kadar uzatıldı
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