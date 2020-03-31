2 milyon aileye 1.000’er lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon haneye biner liralık desteğin 1 Nisan'da yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, "Sahadaki kılcal damarlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız. Bu vakıflara periyodik paylar gönderiyoruz. Bu ödenen paralar kanalıyla il ve ilçelerdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Periyodik payı aylık 180 milyon TL'ye çıkardık. Gerekirse yine arttırırız. Sosyal destek olarak 2 milyon 111 bin haneye biner lira ödeme yapılacak" diye konuştu. Bakan Selçuk, nakdi yardımdan yararlanmak isteyenlerin vakıflara ve kaymakamlıklara doğrudan başvurmak yerine telefonla başvurmalarını istedi.Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili de bilgi veren Bakan Selçuk, işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının hafifletildiğini hatırlatarak, ekonomik destek paketinin açıklanmasının ardından geçen yaklaşık 1 haftalık sürede 19 bin firmanın 420 bin çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu kaydetti. Selçuk, "İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri. Bu iki sektör toplam başvuruların yüzde 63'ünü oluşturuyor. Başvuran firmaların yüzde 67'si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80'lere çıkmış durumda" dedi. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin kaynağının İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu hatırlatarak, gerekli projeksiyonları yaptıklarını ve bir sorun görmediklerini belirterek, bütün firmaların sektör ayrımı olmaksızın bu ödeneğe başvurabileceğini hatırlattı.