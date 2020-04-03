İlk tedavi yöntemi Türkiye’de bulundu

Dünya korona virüse karşı bir aşı, tedavi veya ilaç geliştirebilmek için çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de aşı, ilaç veya cihaz gibi korona virüse karşı geliştirilecek olan tüm çalışmalara Maliye Bakanlığı'nın destek olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda en çarpıcı açıklamalardan biri Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi. Ovalı, iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanlarla 12 korona virüs hastasının tedavisi için yapılacak klinik çalışmasına Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini açıkladı. Ovalı, sosyal medya hesabından, "6 Nisan'da ilk covid19 spesifik immun plazma 12 hastanın tedavisi için bir klinik çalışma kapsamında kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı" dedi.