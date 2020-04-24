Yenilikçi insan kaynağı yazılımını Logo satın aldı

Kovid-19 salgını sonrasında kurumlar müşteri portföyünü genişletmek, dijital dönüşüm çalışmalarına hız vermek için insan kaynağı konusunda yenilikçi çözüm arayışını artırdı. Değişen trende yanıt vermek isteyen Logo Yazılım, yenilikçi insan kaynağı çözümü sunan Peoplise girişimini satın aldı. Peoplise, Yetenek Yönetim Sistemi olarak konumlanan çözümleriyle başvuru takip sistemleri, sosyal medya kaynaklı işe alımlar, dijital değerlendirme ve markalaşma araçları içeren mobil uyumlu platformlara dönüştürüyor. Çağatay Güney, Güçlü Özenci ve Mehmet Ali Özenci'nin kurucu ortaklığında ODTÜ Teknokent bünyesinde Ocak 2013'te faaliyetlerine başlayan Peoplise, kurumsal firmalara tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformu sunuyor. Logo Yazılım bu satın alma ile birlikte insan kaynakları ürün portföyünü çeşitlendirmeyi ve müşterilerine yeni dijital çözümler sunmayı hedefliyor.Peoplise satın almasını yorumlayan Logo Yazılım kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, kurum içi dönüşümün uzun ve yorucu bir yolculuğa dönüşebileceğini tecrübe ederek, yenilikçi bir girişime yatırım yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Tekbulut satın almayla ilgili şu bilgiyi verdi: "Biz kurum içinde insan kaynakları konusunda bir çözüm geliştirmeye çalıştık. Belli bir birikim oluşsa da Peolise girişimi kadar yenilikçi, uzman ve başarılı bir örnek yaratamadık. Daha önce müşteri portföyünü de geliştirmek için de satın almalar yaptık. Ancak burada ekibin sahip olduğu yenilikçi güce ve yeni nesil insan kaynağı anlayışına yatırım yaptık." 2019 yılında 1 milyondan fazla aday değerlendirmesinde kullanılan platformun müşterileri arasında BBVA Garanti Bankası, Coca-Cola, Allianz, Burger King, Renault, Ford ve Avis gibi önemli şirketler yer alıyor.