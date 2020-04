ABD’de et alarmı!

Koronavirüs nedeniyle et stoklama artıp bir yandan da karantina nedeniyle üretimde yavaşlama olunca ABD'de et sıkıntısı başladı. ABD ve Kanada'da et işleme tesisleri koronavirüs nedeniyle kapandı, et stokları eridi. Market raflarında et kalmadı. ABD Başkanı Donald Trump, acil bir karara imza attı. Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokarak et işleme tesislerine çalışma zorunluluğu getirdi. Kararla, büyük et işleme mezbahaları ve Amerika'nın etini üreten dev şirketler çalışmaya zorlanıyor.

SAVUNMA YASASINI DEVREYE SOKTU

Trump, bu tür kapanmaların ulusal et ve kümes hayvanları tedarik zincirinin sürekli işleyişini tehdit ederek ulusal acil durum sırasında kritik altyapıyı zayıflattığını söyledi. Savunma Üretim Yasası'nı kullanan Trump'ın kararı, ABD'nin en büyük et işleme tesisi olan Tyson Foods'un ulusal gazetelerde gıda tedarik zincirinin bozulduğunu belirten ilanlar yayınladıktan birkaç gün sonra geldi.

Benzer bir süreç ABD kadar olmasa da İngiltere'de de yaşandı. Sayıları 10'u geçen küçük İngiliz mezbahasının koronavirüs nedeniyle kapanması ve bazılarının haftada üç gün çalışması arzda ve tedarik zincirinde problem yarattı. Ancak kapanışların hiçbiri büyük ölçekli olmadığı için etkisi de ABD'ye kıyasla daha az zarar verdi.

