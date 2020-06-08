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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ? Konut kredisi geri ödeme tablosu - hesaplama

Başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinde emlak piyasası canlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan sosyal hayatı destek kredi paketi sayesinde ev sahibi olmak isteyenlerin hayali gerçekleşiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 12 ay ertelemeli ? Son günlerin en çok merak edilen konuları arasında kredi geri ödeme tablosu ile var. Bu süreçte sıfır daireler için %0.64 faiz oranında, ikinci el daireler için ise %0.74 oranında 12 ay geri ödemesiz kredi kullanılabilecek. İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:20 Son Güncelleme: 8.6.2020 10:27 ABONE OL
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Konut kredisi geri ödeme tablosu - hesaplama

Kredi destek paketi ilk açıklandığında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank plan dahilindeydi daha sonra Ziraat Katılım ile Vakıf Katılım bankaları da krediye destek verdi. Yalnızca konut kredisi değil aynı zamanda taşıt kredisi, tatil kredisi gibi konularda da kolaylıklar sağlandı. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi konut aramaya başladı fakat konut kredisi başvurusu hakkında bazı soru işaretleri söz konusu. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 12 ay geri ödemesiz sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ ZİRAAT, VAKIFBANK VE HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle isterseniz kişisel olarak isterseniz emlakçınızla birlikte hayalinizdeki evi bulma aşaması en zor aşama olarak dikkat çekiyor. Daha sonra pazarlık yapıldıktan sonra konut kredisi için ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu hesaplayın. Alma niyetinde olduğunuz evin tapusunun fotokopisi ile birlikte kamu bankalarından birine gidin ve kredi müracaatında bulunun. Müşteri temsilcisi, kredinin çıkıp çıkmayacağı konusunda sizleri bilgilendirecek.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Konut kredisi geri ödeme tablosu - hesaplama
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