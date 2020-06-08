Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Konut kredisi geri ödeme tablosu - hesaplama

Kredi destek paketi ilk açıklandığında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank plan dahilindeydi daha sonra Ziraat Katılım ile Vakıf Katılım bankaları da krediye destek verdi. Yalnızca konut kredisi değil aynı zamanda taşıt kredisi, tatil kredisi gibi konularda da kolaylıklar sağlandı. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi konut aramaya başladı fakat konut kredisi başvurusu hakkında bazı soru işaretleri söz konusu. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 12 ay geri ödemesiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ ZİRAAT, VAKIFBANK VE HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle isterseniz kişisel olarak isterseniz emlakçınızla birlikte hayalinizdeki evi bulma aşaması en zor aşama olarak dikkat çekiyor. Daha sonra pazarlık yapıldıktan sonra konut kredisi için ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu hesaplayın. Alma niyetinde olduğunuz evin tapusunun fotokopisi ile birlikte kamu bankalarından birine gidin ve kredi müracaatında bulunun. Müşteri temsilcisi, kredinin çıkıp çıkmayacağı konusunda sizleri bilgilendirecek.