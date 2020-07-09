Borsa 5 ay sonra 120 bin puanı geçti

Ekonomide, pandemiye karşı alınan tedbirlerin etkisiyle yaşanan hızlı toparlanma ve yerli yatırımcıların yoğun ilgisi Borsa İstanbul'da endeksi salgın sonrası ilk defa 120 bin puanın üstüne taşıdı. Salı günü işlem hacmi ve miktarında rekor kıran endeks dün de 120 bin 203 puanı görerek 19 Şubat'tan bu yana ilk kez 120 bini aştı.BIST-100 endeksi, 22 Ocak'ta 124 bin 537 puanla zirveyi görmesinin ardından 23 Mart'ta 84 bin puana geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza atarak yüzde 43 prim yaptı. Borsadaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yerli yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı. Bu yılın ilk 6 ayında borsadaki yerli yatırımcı sayısı 364 bin kişi artarak 1 milyon 558 bine çıktı. Borsa İstanbul'da yerli yatırımcının payı da dün itibarıyla ilk kez yüzde 50'nin üstüne çıktı. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, düşük faiz nedeniyle reel getiri arayışındaki yatırımcıların hisse senedi piyasasına yöneldiğine dikkat çekerek borsadaki pozitif görüntünün devam ettiğini ifade etti. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık ise 12 aylık hedefin 155 bin puan olduğuna dikkat çekti.