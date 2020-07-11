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Kovid-19 nedeniyle yem desteği verilecek! 'de yayınlandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kayıtlı işletmelerden, 20 başa kadar anaç sığırı veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 lira, 50 başa kadar anaç küçükbaş hayvanı bulunan yetiştiricilere de hayvan başına 6,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

AA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 11:33 Son Güncelleme: 11.7.2020 11:34 ABONE OL
Kovid-19 nedeniyle yem desteği verilecek! Resmi Gazete'de yayınlandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verilecek.

Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine, yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla bir defaya mahsus yem desteği sağlanacak.

Bu kapsamda, bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden, manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 lira, 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

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Kovid-19 nedeniyle yem desteği verilecek! Resmi Gazete'de yayınlandı!
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