1 milyon yazılımcı hedefine yaklaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 1 milyon yazılımcı projesinin son rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak'ın paylaşımındaki bilgilere göre projeye başvuran kişi sayısı 630 bin 97, toplam verilen eğitim süresi 936 bin 295,66 saat, toplam CV sayısı da 272 bin 180 oldu. Gençlerin, projeye gösterdiği ilgiye dikkati çeken Albayrak, "1 milyon yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi. Bakan Albayrak, kariyer rehberi, gönüllü eğitmenlik ve proje destek formu gibi bilgilere "http://1milyonistihdam. hmb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın" ifadesini kullandı.