Son dakika haberi: İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu oyuna sakın kanmayın

'ASLINDA BU BİR OYUN'



İkinci el otomobil alım-satım işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Fahri Karlık (49), "Son dönemde ikinci el otomobil satışı yapan internet sitelerinin tamamında 'opsiyonlanmıştır' ibareli ilanlara rastlıyoruz. Aslında bu bir oyun. Fiyatların artması yönünde yapılan bir oyun. Adam 100 bin liralık aracına 120 bin lira yazıp 'opsiyonlanmıştır' ibaresini ekleyip piyasanın yükselmesine neden oluyor. Benim başımdan geçen bir olayı anlatayım; ben bir otomobili almak için sahibiyle 85 bin TL'ye anlaştım. Sonra vatandaş beni arayıp 'fiyatlar yükselmiş ağabey ben 87 istiyorum' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Sabah buluşmak için mekanına gittim. Dedi ki aracı alacağım kişi bana.