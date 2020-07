En güvenli oteller Türkiye’de

Güvenli turizm turumuzda bu haftaki durağımız Ege oldu. Dünyanın da en gözde tatil beldeleri arasında yer alan, sadece otellerin değil otel dışı aktivitelerin çok yoğun olduğu Bodrum, Fethiye ve Dalaman'ı gezdik, güvenli turizm için alınan önlemleri yerinde inceledik. Büyük otellerin yanı sıra 20-30 odalı otellerin de çoğunlukta yer aldığı bölgede pandemiye karşı önlemler üst seviyede alınmış. 50 oda altına sertifika alınma zorunluluğu getirilmediği halde gezdiğimiz küçük otellerde hijyen kuralları harfiyen uygulanıyor.İngiliz turistin 15 Temmuz'da ayak bastığı bölgedeki açık otellerde doluluk oranı yüzde 30'larda... Ancak turizmciler ağustos ayından umutlu... Birçok otel sosyal mesafeyi sağlayabilmek için kapasitesinin yarısını kullanıyor. Bölgede konuştuğumuz turistler ise alınan tedbirlere hayran kalmış. Turistler, "Türkiye beklentilerimizi aştı, güvenle tatil yapıyoruz" diyor. Bölge esnafının en büyük sorunu ise gece saat sınırının uygulanması. Bölgede hareketliliğin saat 10'da başladığını belirten esnaf, izinlerin gece 2-3'e kadar uzatılmasını talep ediyor.BODRUM'DA 1000'e yakın bakanlık ve belediye belgeli otelimiz var. 150'ye yakın bakanlık belgeli otel var. 50 odanın üstünde açık olan otellerin hepsi sertifikasını aldı. Küçük otellerimiz de tüm tedbirleri tamamladı. Kısa çalışma ödeneği ile devletimiz çok destek oldu ancak açılan otellere de SGK primleri ve ecrimisil destekleri sağlanmalı. Sezonun bitmesine 45 gün kaldı ve beklediğimiz hareket oluşmadı. Bodrum son dönemde sürekli pahalılıkla anılıyor. Bu çok yanlış. Burada 15 liraya da döner var, 150 liraya da, halk plajımız da var localarımız da. Her bütçeye uygun yer var.FETHİYE'DE 400 tesis var. Bunun 75'i Turizm Bakanlığı'na bağlı... Bölgede otellerin yarısı açıldı. Açık otellerin hepsinde tüm pandemi tedbirleri üst seviyede alındı. Denetimler çok sıkı. Şu anda en güvenli yerler oteller... Turizm Bakanlığı'nın belirlediği sertifikayı alan tesisler iddia ediyorum dünyanın en güvenli tesisleridir. Birçok otel yarı kapasiteyle başladı. Doluluk yüzde 25'lerde. 1 Ağustos'tan itibaren İngiliz turist artacak. Sezonu kasım ayına uzatmayı planlıyoruz.GETOB'A bağlı oteller İngilizlerin gelişine bağlı açılmaya başladı. İngiliz turistin yoğunluğuna bağlı olarak otellerin yüzde 80'inin açılacağını düşünüyoruz. Biz Hilton Dalaman olarak haziranda tesisimizi açtık. Pandemiye 700 bin TL'ye yakın yatırım yaptık. Haftalık 10 bin maske tüketimi var. 466 odamız var. Yüzde 60'ın üzerine çıkmayacağız. Sosyal mesafeyi başka türlü koruyamayız. Ağustosta 250-300 oda dolu olur. Eylül-ekime İngiliz turistten yoğun talep geliyor.✘ Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu: Bölgede tüm marinalarımız üst düzey önlemler aldı. Hareket başladı. Avrupa'ya girmeyi bekleyen Arap, Rus ve ABD'li yat sahipleri var. Ancak Avrupa şu anda yabancı tekne almıyor. Bu yat sahipleri de Türkiye'ye ağustos için rezevasyon yaptırdı. Biz bu grubun geleceğini öngörüyoruz. Bu oluştuğunda Avrupa'dan kaybettiğimiz yatları özellikle daha önce gelmeyen ABD'li yat sahipleri ile telafi edebiliriz.✘ Le Meridien Bodrum Beach Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan: 83 bin metrekare arazi üzerinde 91 oda ayrıca 60 da villamız var. Sertifikayı ilk alan otellerdeniz. Pandemi nedeniyle villalara çok büyük talep oluştu; temmuz ve ağustos için doldu. Otelin de yüzde 50'si dolu. Pandemi için kişi başına 120 TL harcama yapıyoruz.✘ Bodrum Mio Bianco ve Mio Mare İşletme Müdürü Nihat Terzi: Her iki tesisimizin toplam 180 odası var. 15 Haziran'da açıldık. Şu anda otelimizin yüzde 70'i dolu. Yüzde 100'ü Türk misafir. Kovid için 400 bin TL yatırım yaptık. Sezon boyunca kovid yatımımız 1 milyon TL'yi bulur.✘ Bodrum Hillstone Otel Genel Müdürü Nilsen Yurdakul: Bir hafta önce otelimizi açtık. Sertifikayı aldık. 96 odamız var ama 20 dönüm arazide kuruluyuz. Tüm kapasiteyi kullanıma açmayı planlıyoruz. İç pazarın gözde tesislerindeniz.✘ Bodrum Holiday Resort&Spa Genel Müdürü Serdar Sarıl: . Pandemi için 100 bin TL'ye yakın yatırım yaptık. İlave 250-300 bin uygulama maliyeti olacak. 441 odaya sahibiz. Odalarımızın 300'ünü kullanıma aldık. Açık olan odalarımızın yüzde 50'si dolu. Ağustosun daha yoğun olmasını bekliyoruz. ✘ Tiana Beach Resort işletmecisi Sedat Balıkçı: Pandemi sürecinde en zoru aştık. Devletimizin destekleri çok ciddi katkı sağladı. 86 odalı bir oteliz. Sertifikayı aldık. Doluluğumuz yüzde 50'lerde.✘ Fethiye Liberty Otel Genel Müdürü Bülent Bakır: Pandemi hazırlığını yaptık, sertifikayı aldık. 15 Temmuz'da açıldık. 203 odamız var, 101 oda kapasiteyle çalışacağız. 5 odayla başladık, 30 odaya yaklaştık iki günde. Charterlarla gelen turistin yanı sıra kapıdan yabancı misafirler gelmeye başladı. Tarifeli seferlerle uçağını almış, otele de booking üzerinden bakmış.FARHAD KHAN: İngiltere 69 ülkeye havayollarını açtığında araştırdık ve en güvenli ülke olarak Türkiye'yi gördük. Türk insanının konukseverliğini biliyoruz. Ayrıca tur operatörümüz bize Türkiye'nin aldığı güvenlik önlemlerini ve sertifikayı anlattı. Ancak geldiğimizde anlatılanların az dahi olduğunu gördük. İngiltere'den dahi daha güvenli. Bizim ülkemizde birçok kurum sizin kadar sıkı güvenlik önlemleri almıyor. Yılda 4-5 tatil yapıyoruz. Bu yıl ikinci tatilimizi de Türkiye'de yapacağız. AB ülkelerine şunu söylemek istiyorum: Tünelin sonunda bir ışık var ve o ışık Türkiye. Mutlaka Avrupalı dostlarımız tatil yapmalı ve bunun için en güvenli ülke Türkiye...AKLIMIZA takılan soru işaretleri vardı. Geldikten sonra ise boşuna kaygılandığımızı anladık. Çünkü Türkiye beklentilerimizin çok üzerinde tedbirler almış. Biz İngiltere'de maske bulmakta çok zorlandık. O nedenle en büyük sorunumuz olmuştu. Burada hiç sorun yok. Türkiye'nin İngiltere'ye maske göndermesi çok büyük bir jestti. Ülkenizin yönetimine ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buraya gelme konusunda şüphesi olan dostlarımıza şöyle seslenmek istiyoruz: Burada önlemler mükemmel. Hiç korkmayın, güvenle gelebilir güvenle tatilinizi yapabilirsiniz. Sağlıklı olanlar hiç çekinmeden gelebilirler.BEN İspanyol asıllıyım. (Miguel) İngiltere'de ve hatta İspanya'da alınan önlemlerin üstünde önlemler var Türkiye'de. Ateş ölçülmesi, maske vs... Ben Lübnan asıllıyım (Zeina) İki çocuğum var ve hem kendimiz hem de çocuklarımızı güvende hissediyoruz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Hemen hemen her yıl geliyoruz. Türkiye çok fantastik, dünyanın en güzel koylarına sahip. Otellerin hizmet kalitesi çok yüksek. Bu özelliklerinin yanı da bir de otellerdeki önlemleriyle dünyanın en güvenli yerleri arasına girmeyi hak ediyor. Dönüşte karantina süreci yaşamayacak olmamız bizi çok rahatlattı. Avrupalı arkadaşlarımız bu sebeple gelemiyor.Otellerde Turizm Bakanlığı çok sıkı denetimler yapıyor. Bu nedenle ben oteli tercih ettim. Burada çok güvenle tatil yaptım. Bir hekim olarak tatil yapılmasını öneriyorum. Çünkü pandemi sürecinde eve kapandık. Endişe ve panik olduk. Bir süre sonra bu depresyonu getirir. Bu tür zamanlarda kortizol dediğimiz stres hormonu yükselir. Bu da bağışıklık sistemini çökertir. Tatil yapıldığında ruh dinlenir, toprakla bütünleşince stres düşer. Bu da bağışıklığı güçlendirir. Korona döneminde bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor.SOKAKLARDA ikincil konut etkisiyle hareketliliğim gözlendiği Bodrum, Fethiye gibi lokasyonlarda restoran, kafe gibi mekânlarda hijyen önlemleri üst seviyede. Restoranlar masalarını sosyal mesafeyi sağlayabilmek için yarı kapasiteye indirmiş. Açılma izni olmayan barlar da kafe ruhsatına başvurmuş. Turist transferi yapan araçlar ve taksicilerde önlemler devrede... Bölge esnafının en büyük sorunu ise gece saat sınırı uygulaması... Bodrum merkezde yer alan Gemibaşı Restoran'ın sahibi Hüseyin Boyacı, "Burası tatil beldesi, güneş 9'da batıyor. İnsanların yemeğe gelişi 10'u buluyor. Sınırlı bir zaman kaldığı için var olan turist dışarı çıkmak istemiyor. En azından gece 2-3'e kadar izin verilirse esnaf çok rahatlar" dedi. Bitez Dondurmacısı'nın ortaklarından Ramazan İhtiyar da, tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bizim en yoğun satışlarımız gece 12'den sonra olurdu ancak saat sınırı var. Sahil bölgelerinde özel bir izin bekliyoruz" diye konuştu.Bodrum Ticaret Odası Yeme-İçme-Eğlence sektörü temsilcisi Atilla Serttaş, Bodrum'da eğlence sektöründe 15 bin kişinin çalıştığını söyledi. Kovid nedeniyle eğlence mekânlarının açılmasına izin verilmediğini aktaran Serttaş, şöyle konuştu: "Birçok bar, kafe ruhsatı aldı. Böylece açabildi ancak konserleri yapamıyoruz. Buraya gelenler eğlenmek istiyor ve izin olmadığı için gençler gece sahillerde eğleniyor. Bu da kontrolsüzlüğe neden oluyor. Biz mekânlarımızda tüm tedbirleri aldık. Sektörümüz zor durumda, izinleri bekliyoruz." Pedasa Tur'un sahibi Kerim Günay, Bodrum'da hareketliliğin başladığını belirterek, "Havalimanından otele transfer yapıyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık. Şoförlerimiz eldivenli ve maskeli. Araç içinde kolonya var. Aynı aileden olmayanlar için sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz" dedi.