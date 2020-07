Axa Sigorta tüm salgın hastalıkları teminat altına aldı

AXA Sigorta, COVID-19 ile birlikte gelecekte de ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları "Salgınlar Geçici AXA'da Sigortası Kalıcı" diyerek teminat altına aldı. Axa Sigorta hali hazırda COVID-19 hastalığından kaynaklanan tedavi giderlerini de istisna olarak karşılıyordu. Axa Sigorta yeni değişiklikle gelecekte oluşabilecek tüm salgın hastalıkları poliçe özel şartlarında kapsam dışı kalan haller kısmından çıkararak, herhangi bir ekstra ödeme olmaksızın tamamen ve kalıcı olarak teminat kapsamına almış oldu. Aynı zamanda standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri de bu kapsama dahil edildi. Tüm bu teminatlara ek olarak Axa Sigorta Doktor Danışma Hattı hizmeti ile de haftanın her günü ve her saati sigortalılarının sağlık endişeleri konusunda uzman yardımı almalarına olanak tanınıyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşçan, "Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde aksiyon alarak gerekli önlemleri sağlayıp sigortalılarımızın her daim yanında olduk" dedi. Axa Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay, "Sigortalılarımız Sağlık Poliçe Bilgilendirme Hattı 0850 250 99 99 üzerinden bizlere ulaşıp akıllarına takılan salgın hastalıklar teminatı ile ilgili bilgi alabilecekler. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.