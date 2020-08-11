Turkcell’e 500 milyon euro kredi

TURKCELL, altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla geçen yılın aralık ayında mutabakatını duyurduğu Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euro tutarında ve 8 yıl vadeli kredi paketini imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kredi paketi, 3 yıl içinde Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında Euro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek. Turkcell ayrıca RMB kredilerin kur ve faiz risklerinin ihtiyaç oldukça hedge edilmesi amacıyla ICBC Turkey ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Bu kapsamda RMB cinsinden kullanılan kredilerin risklerinin bertaraf edilmesi için gerekli hedge işlemleri yapılabilecek. 3 yıllık dönemde kullanılacak krediler için anapara geri ödemesi yapılmayacak, kullanım döneminin bitiminden itibaren 5 yıllık süre içinde düşük başlayıp artan taksitler halinde geri ödenecek.Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Çin Kalkınma Bankası'yla imzalanan anlaşmanın hem Turkcell hem de Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası güvenin en açık göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, son dönemde belirginleşen dijitalleşme trendinin Turkcell'in sunduğu ürün, hizmetlere ve veri kullanımına olan talebi artırdığını belirterek, "Pandemi dönemi iletişimin önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte veri kullanımda yüzde 50'lere varan artışlar yaşarken, BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşmelerde 10 kata varan, TV+ kullanımında ise yüzde 15 artışlar gördük. Ayrıca fiber olmayan yerlerde müşterilerimize fiber hızında mobil internet sunabilmemizi sağlayan Superbox ürünümüze olan talep de katlandı" ifadelerini kullandı. Büyüyen abone bazlarına en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmek için yatırımlara kesintisiz devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli finansman sağlanması iş modelimizin temel prensiplerimizden" değerlendirmesinde bulundu.YILMAZ, Turkcell'in bu anlaşmayla etkin bilanço yönetimini likidite ve kur riskinin çeşitlendirilmesinde bir kez daha kanıtladığının altını çizerek, şunları kaydetti: "İmzaladığımız anlaşmayla önümüzdeki 3 yılın yeni nesil teknoloji satın alımlarını finanse edeceğiz. Uzun vadeli, uygun maliyetli ve hem euro hem de RMB cinsinden kullanılabilecek bu krediyle satın alımlarımızı finanse ederken bu dönemde vadesi gelecek kredilerimizi de yenilemiş olacağız."