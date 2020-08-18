Son dakika: Bakanlıktan yeni düzenleme! Yol ve kaldırım işgali sona eriyor...

İKİ BİN TL'DEN BAŞLAYAN CEZASI VAR

Bu ceza oranı ise ilgili kanunun 18. maddesinde; ''Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk lirası.'' şeklinde öngörülüyor.