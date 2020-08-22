Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli grafikler çiziyor. Durum böyle olunca, yatırımcısından meraklısına pek çok kişi altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları yapıyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı keskin düşüşün ardından bugün 450 TL bandında ilerliyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
İşte detaylar…
Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın konusu ülkemizde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın düğünlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.487,70
SATIŞ: 1.520,50
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.938,36
SATIŞ: 2.997,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.045,00
SATIŞ: 3.091,00
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.064,90
SATIŞ: 3.152,20
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 415,54
SATIŞ: 431,61
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ALTININ ONS FİYATI
ALIŞ: 1.940,36 $
SATIŞ: 1.941,01 $