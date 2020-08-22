Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli grafikler çiziyor. Durum böyle olunca, yatırımcısından meraklısına pek çok kişi altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları yapıyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı keskin düşüşün ardından bugün 450 TL bandında ilerliyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte detaylar…

22 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA: İŞTE GÜNCEL ANLIK ÇEYREK, YARIM, TAM, CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI...