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ile ilgili HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar yatırımcıların yakında takibinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında görülen yükseliş Çarşamba günü Başkan Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasından sonra inişe geçti. Durum böyle olunca, sabah saatlerinden itibaren ‘gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?’ sorusu merak ediliyor. İşte 22 Ağustos altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 22.8.2020 07:38 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?

son dönemde oldukça hareketli grafikler çiziyor. Durum böyle olunca, yatırımcısından meraklısına pek çok kişi altın fiyatları ile ilgili araştırmaları yapıyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı keskin düşüşün ardından bugün 450 TL bandında ilerliyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte detaylar…

22 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA: İŞTE GÜNCEL ANLIK ÇEYREK, YARIM, TAM, CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?

Çeyrek altın konusu ülkemizde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın düğünlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.487,70

SATIŞ: 1.520,50

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.938,36

SATIŞ: 2.997,90

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.045,00

SATIŞ: 3.091,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.064,90

SATIŞ: 3.152,20

Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,54

SATIŞ: 431,61

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.940,36 $

SATIŞ: 1.941,01 $

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Altın fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Ağustos bugün ne kadar?
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